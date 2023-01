Nave inclinata: terminate nella notte le operazioni di messa in sicurezza

Sono terminate nella notte le operazioni di scarico, raddrizzamento e messa in sicurezza della nave Seven S che si era pericolosamente inclinata sul molo Canepa nel porto di Genova. Nel primo pomeriggio di martedì 17 gennaio si era verificato l'incidente al Terminal Messina dove i portuali stavano lavorando alle operazioni di carico di ecoballe. Probabilmente per un errore di zavorra del bordo l'imbarcazione aveva iniziato a rovesciarsi scatenando il panico.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno lavorato assicurati all'autoscala mantenendo un vincolo sicuro su cui operare e assicurando le merci ai sistemi di sbarco presenti in banchina. Nel corso della mattinata di mercoledì 18 gennaio verranno svolte le necessarie verifiche tecniche.

Fortunatamente l'incidente non ha avuto risvolti drammatici, solo un operaio è rimasto ferito ed è stato medicato sul posto. La società, in merito all'incidente, aveva spiegato in una nota: "Confermiamo di aver seguito le istruzioni impartite dal comando nave in merito allo stivaggio del carico. Per quanto le cause siano ancora da accertare e che,fortunatamente, non ci sono state conseguenze per i lavoratori impegnati, sia del terminal che della nave, la Messina conferma di essersi subito adoperata per limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, prestando la massima collaborazione alle Autorità prontamente

intervenute".