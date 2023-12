La nave antimissile italiana nel Mar Rosso contro gli Houthi è stata prodotta a Riva Trigoso

Arriva dai cantieri di Riva Trigoso - e da altre missioni succedutesi nel tempo - la fregata Virginio Fasan che farà parte dell'operazione "Prosperity Guardian" decisa dagli Stati Uniti contro i ribelli Houthi. L'Italia farà infatti parte di una missione navale internazionale per proteggere il traffico commerciale nel Mar Rosso dagli attacchi dei ribelli Houthi e sbloccare così il canale di Suez, partecipando con una nave fabbricata negli stabilimenti Fincantieri del genovese, varata nel 2012.

Come riferisce Today.it, la Marina militare italiana invierà la fregata multi missione anticipando la partenza inizialmente prevista per febbraio 2024 al 24 dicembre. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che lo scopo è "garantire la sicurezza delle rotte marittime al fine di prevenire ripercussioni sull'economia internazionale, con pericolose dinamiche sui prezzi delle materie prime. Rischiamo di trovarci con i porti deserti".

Nell'area, i ribelli Houthi sono attivi nell'attaccare navi mercantili dirette verso Israele. Le milizie sciite e filo-iraniane hanno annunciato attacchi ogni 12 ore, per questo i tempi sono stati anticipati. Gli Houthi hanno usato droni, barchini e missili per colpire le rotte commerciali sul Mar Rosso, arrivando persino ad assaltare e dirottare un mercantile, il 22 novembre scorso. Una petroliera norvegese è stata centrata da un missile e la scorsa settimana una fregata francese ha abbattuto due droni lanciati contro una portacontainer.

La nave è dotata di missili Aster 30 e 15 in grado di garantire protezione in un raggio di 100 chilometri e potrebbe in futuro essere affiancata da una seconda nave italiana. Sparerà solo per difendersi e difendere: il suo compito è quello infatti di proteggere i traffici mercantili nella zona da missili e droni degli Houthi grazie alle contromisure di precisione, come confermato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, oltre a fornire attività di "intelligence".