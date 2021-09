Salone Nautico al via: traffico in tilt tra sopraelevata e Foce

Traffico in tilt in occasione del primo giorno di Salone Nautico a Genova, manifestazione che proseguirà fino a martedì 21 settembre. Per l'occasione è stata varata un'ordinanza comunale con tutte le modifiche alla circolazione (soppresse temporaneamente anche le piste ciclabili di corso Italia e di corso Marconi), ma è stato predisposto dall'amministrazione anche un piano integrato di servizi e di agevolazioni per la mobilità pubblica.

Problemi soprattutto nella zona della Foce e in sopraelevata dove in mattinata si è formata coda in direzione levante rendendo necessario l'intervento della Polizia Locale che, per alleggerire il traffico, fa uscire i veicoli in coda allo svincolo di piazza Cavour. In questo modo il flusso di veicoli diminuisce e consente parziali riaperture fino a quando il tratto finale non torna a essere saturo di automobili e viene quindi nuovamente chiuso obbligando chi viaggia verso levante a uscire in piazza Cavour per poi passare da corso Aurelio Saffi e raggiungere piazzale Kennedy o il centro di Genova.

Problemi anche nella zona della Foce con auto incolonnate ai varchi di accesso e gli uomini della Polizia Locale che cercano di regolamentare il traffico nella rotonda tra quelli che devono andare verso corso Marconi, quelli che sono diretti verso il centro e quelli che devono invece accedere alla sopraelevata in direzione ponente. Situazione in leggero miglioramento intorno alle 11.30 secondo quanto riferito dalla centrale operativa della Polizia Locale.