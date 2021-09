Salone nautico, traffico in tilt sulla sopraelevata

Mattinata di code a Genova per via del salone nautico lunedì 20 settembre 2021. Nonostante la presenza di alcuni agenti della polizia locale presso la rotonda della Foce, la coda sulla sopraelevata Aldo Moro partiva dalla stazione marittima per arrivare fino alla fiera.

Per fortuna si tratta dell'unica criticità segnalata dalla centrale operativa della polizia locale. Nell'arco della giornata la situazione dovrebbe migliorare, via via che i visitatori raggiungeranno il salone.

Qualche rallentamento si registra anche sulle autostrade, ma per lo più la viabilità risulta scorrevole.