A Molassana arriva l'albero di Natale contro la violenza sulle donne

Un albero di Natale contro la violenza sulle donne. Sarà inaugurato venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 15:30, nella rotonda di Molassana, Largo Paolo Boccardo, per iniziativa del Municipio IV Media Val Bisagno.

"Le decorazioni che abbiamo apposto sull’albero - spiega Angela Villani - assessore alla Cultura del Municipio IV -, avranno come tema i simboli della lotta alla violenza sulle donne. Questo albero vuole essere un simbolo per a tutte le vittime di violenza e per i loro familiari. I fiocchi sono stati realizzati a mano e volutamente differenti come grandezza per rimarcare allo stesso tempo le diversità e le unicità delle donne". Saranno diverse le associazioni impegnate su questo fronte presenti assieme ai centri antiviolenza.

"L’albero di Natale che si va a inaugurare nel Municipio della Media Valbisagno è frutto del tavolo che è stato istituito dal mio assessorato insieme a tutti i municipi - sottolinea l’assessore alle pari opportunità del Comune di Genova, Francesca Corso -. Sul tema della violenza ci siamo dati l’obiettivo di parlarne durante tutto l’arco dell’anno e quindi bene che anche a Natale, il Municipio IV, tramite l’assessore Villani, ricordi e voglia porre di nuovo l’attenzione su una tematica purtroppo troppo attuale. Questo denota quanto le Istituzioni siano concentrate sulla battaglia contro la violenza sulle donne e quindi ringrazio per questa bella iniziativa che vedrà la partecipazione anche di diverse realtà del territorio".