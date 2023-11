L'albero di Natale è arrivato a De Ferrari: da dove viene e quando verrà acceso

L’albero di Natale è arrivato oggi a Genova ed è stato collocato, come ogni anno, in piazza De Ferrari. Il pino è stato donato come da tradizione alla città di Genova dalla comunità di Ponte di Legno, a seguito del “Patto di Amicizia” che le due regioni hanno siglato.

"L'albero si trovava in un prato pascolo di proprietà privata nel comune di Ponte di Legno. Il proprietario - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - ne ha richiesto il taglio in quanto la pianta risultava vicina a un fabbricato e potenzialmente pericolosa in caso di eventi atmosferici estremi e quindi è stato concesso l'abbattimento".

Dopo essere partito ieri dal suo luogo d'origine, ora l’albero ha trovato posto nella piazza principale della città, tra Palazzo Ducale e la fontana. In questi giorni il personale Aster si occuperà dell’allestimento, in modo tale che sia tutto pronto per la cerimonia di accensione che si svolgerà venerdì 8 dicembre 2023, in occasione della festa dell’Immacolata. Lo ha annunciato il presidente Toti, che sui suoi profili social ha scritto: “L’8 dicembre come ogni anno lo illumineremo insieme con una grande festa in Piazza De Ferrari! Siete pronti ad accendere la magia natalizia in Liguria?”.

Il primo evento natalizio in centro sarà il corteo storico in programma per domenica 3 dicembre, che inaugurerà il tradizionale mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra. Partenza in Piazza Matteotti alle ore 10 per arrivare a Piccapietra verso le 11:30 dopo aver percorso le vie del centro cittadino. I Gruppi storici che hanno aderito sono ben 19, tra cui due di nuova costituzione, provenienti da tutta la Liguria e da Piemonte e Lombardia. Saranno oltre 190 i figuranti, con abiti e armature che vanno dai legionari romani del II secolo A.C. ai sontuosi costumi del Settecento, preceduti dal Gonfalone del Comune di Genova.