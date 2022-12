Frana di via Posalunga, Natale in albergo per gli sfollati

Sono in tutto 46 le persone sfollate dal civico 46 di via Posalunga - colpito da una frana nella giornata di ieri - e mentre alcune sono state ospitate da parenti e amici, altre hanno passato il Natale in hotel convenzionati con il Comune di Genova.

L'appartamento sventrato dai massi, in ogni caso, era vuoto: era stato evacuato in via precauzionale il 22 dicembre, come riporta Ansa, e i cinque residenti che avevano lasciato la loro casa erano avevano già trovato alloggio in un albergo convenzionato.

Anche oggi - 25 dicembre - la polizia locale resta in zona per presidiare l'area, e domani, Santo Stefano, sarà l'ultimo giorno in cui gli sfollati potranno tornare nelle loro case, scortati dai vigili del fuoco, per riprendere alcuni beni di prima necessità. Dopodiché cominceranno i lavori di messa in sicurezza del versante franato per poter permettere ai residenti di rientrare nei loro alloggi in sicurezza.

Ma quanto dureranno i lavori? Ieri il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo non si era sbilanciato e, anzi, aveva fatto intendere che non sarà una cosa veloce: "Non sappiamo per quanto dovrà durare questa nuova sistemazione ma, sicuramente, non si tratterà solo di qualche giorno. È necessario che la situazione si stabilizzi, che vengano fatte le opportune verifiche e che venga fatto il primo intervento di messa in sicurezza. Nella tristezza di questo momento è comunque forte la consapevolezza che avrebbe potuto andare peggio".