Morte Napolitano, l'omaggio sul maxischermo in piazza De Ferrari

Nella serata di sabato 23 settembre 2023 il maxischermo allestito sulla facciata del Palazzo della Regione, in piazza De Ferrari, si è acceso per ricordare la figura di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica italiana, scomparso all’età di 98 anni.

Sullo schermo, oltre ad un ritratto del Presidente, la scritta 'Ciao Giorgio, presidente degli italiani' e una frase pronunciata dallo stesso Napolitano: "Il tricolore, che ha accompagnato la travagliata storia del nostro Paese, ci ricorda come il popolo italiano ha saputo superare prove drammatiche e crescenti tensioni".

Giorgio Napolitano è stato il primo ex membro del Partito Comunista Italiano a sedere al Quirinale e il primo a restarci per due mandati consecutivi. Fu eletto dapprima nel 2006 e poi nel 2013, dopo lo stallo delle elezioni politiche e l'ingovernabilità istituzionale che ne seguì. Rimase in carica, per senso delle istituzioni, per due anni. Nel gennaio 2015 le dimissioni per lasciare così spazio all'elezione di Sergio Mattarella. I funerali di Stato, si terranno martedì 26 settembre, alle ore 11:30, nell'Aula della Camera dei Deputati - Palazzo Montecitorio, e saranno trasmessi in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento.