Sorpreso a rubare a Bolzaneto: doveva essere agli arresti domiciliari a Napoli

Non ha fatto shopping ma ha rubato vestiti per un valore di 173 euro. In più, un 50enne napoletano doveva essere agli arresti domiciliari nel capoluogo campano e invece si trovava a Bolzaneto.

La polizia lo ha arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato ed evasione. L’uomo è stato notato dalla vigilanza e fermato all'interno del negozio con addosso gli abiti appena rubati.

ln un primo momento l'uomo si è mostrato collaborativo, per poi iniziare cercare di darsi alla fuga ma al primo tentativo è stato acchiappato dagli agenti della Polizia Scientifica che si trovavano

in quel luogo per un altro servizio. Il ladro è stato poi affidato ai poliziotti delle volanti. intervenuti sul posto.

Dagli accertamenti successivi all’arresto è emerso che l’uomo era stato arrestato per furto d'appartamento lo scorso 12 settembre e, dopo la direttissima, gli era stata applicata la misura cautelare

degli arresti domiciliari a Napoli, domicilio che non ha mai raggiunto, risultando pertanto evaso.

L'uomo è stato anche denunciato possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere in quanto aveva addosso un paio di forbici, un cacciavite, e oggetti multiuso con coltelli e una tenaglia.