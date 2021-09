Al posto di Nabil apre 'Tamashi ramen': la prima trattoria giapponese in Liguria

L'ex ristorante di Nabil riapre ma con 'anima' giapponese. Il nuovo ristorante si chiamerà, infatti, 'Tamashi ramen' da "tamashii" che significa anima e sarà la prima trattoria giapponese a Genova e in Liguria: un luogo dove chi entra troverà la cucina tradizionale giapponese ma senza il sushi d'importazione che non rappresenta il "real japanese food". Nuova anche la gestione che passa allo chef Daichi Italo Shukuya, da 15 anni in Italia e già noto a Genova per i suoi locali 'Panino marino'.

Chi amava immergersi nell'atmosfera arabeggiante del locale di Nabil ora godrà di quella nipponica: "Sembra di entrare in un'antica trattoria della vecchia Tokyo - spiega il titolare - l'interno del locale imita l'esterno come fosse una bancarella di street food giapponese con arredamento originale tra cui le insegne di latta, le luci soffuse e le scritte. Altrettanto autentici sono gli ingredienti dei miei piatti tutti made in Japan".

L'inaugurazione del ramen shop è prevista per l'8 di ottobre, il ristorante sarà quindi specializzato in piatti di ramen, i noodle giapponesi di farina di grano in brodo. In Giappone i negozi di ramen sono da sempre molto comuni e popolari, negli ultimi tempi sono fioriti soprattutto negli Stati Uniti ma per Genova si tratta di una prima assoluta.