Ucraina, Music for Peace organizza raccolta e missione a Leopoli

Da anni in prima linea per aiutare le popolazioni, costrette a convivere con gli orrori della guerra, l'associazione genovese Music for Peace Creativi della notte ha attivato una raccolta di medicinali e beni di prima necessità, che poi porterà e consegnerà in prima persona a Leopoli in Ucraina grazia alla collaborazione con una onlus locale.

"Partecipa, dona e condividi" è il titolo del post, apparso sui social network, con cui l'associazione chiede aiuto. "In pochi giorni dobbiamo raccogliere solo quanto riportato nella lista ed, eccezionalmente, donazioni economiche attraverso il nostro iban. Come nostra consuetudine, la distribuzione avverrà dalla gente per la gente e sarà effettuata direttamente da noi, in collaborazione con una ong locale, dentro il territorio ucraino", si legge nel post.

Dalle garze ai cerotti, oltre a pasta e riso. Di seguito la lista stilata dall'associazione con l'elenco dei beni, necessari in questo momento in Ucraina.