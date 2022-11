Museo del Ciclismo e del Giro dell'Appennino, progetto fermo da 4 anni

Creare il museo del Ciclismo e del Giro dell'Appennino nel palazzo di via Poli a Pontedecimo. Questo il desiderio del consigliere comunale della Lega, Alessio Bevilacqua, progetto peraltro a cui sia il Comune che il Municipio avevano già dato il suo parere favorevole.

"Genova ha nella sua storia una grande vocazione sportiva tra cui quella per il ciclismo - dichiara Bevilacqua -, una passione testimoniata dalle tante iniziative legate alle due ruote che Comune e Municipi hanno promosso anche in relazione allo sviluppo della mobilità sostenibile. Ricordando la storia non si può dimenticare il grande appuntamento con il Giro dell'Appennino, organizzato dall'US Pontedecimo 1907, e le varie tappe del Giro d'Italia passate in città".

"Oggi - prosegue Bevilacqua - anche il mondo dell'outdoor legato alle diverse discipline delle mountain bike si sta sempre più ampliando tra i genovesi. Il Consiglio comunale aveva già nel precedente mandato approvato una mozione sulla realizzazione del museo del Ciclismo e Giro dell'Appennino e un analogo testo era stato approvato anche dal Consiglio municipale della val Polcevera, mettendo in luce le grandi potenzialità del Palazzo Comunale di via Poli 8 per ospitarlo, sia perché vicino all'arrivo storico del Giro dell'Appennino in piazza Arimondi, sia perché piazza Partigiani, a lato del palazzo, sarebbe un luogo più che idoneo per posizionare una rastrelliera per le bici".

"Ho chiesto dunque - conclude il consigliere -, con un ordine del giorno approvato in Consiglio comunale, di portare avanti un percorso per creare entro la fine di questo mandato il museo del Ciclismo e del Giro dell'Appennino nel palazzo di via Poli a Pontedecimo e di prevedere il posizionamento di una rastrelliera per le bici in piazza Partigiani".