Gatto rischia di affogare in un pozzo, i vigili del fuoco si calano e lo salvano

Ha fatto un volo di 8 metri ed è finito a bagno in un pozzo.

Brutta avventura per un gatto sulla strada che porta a Murta. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per salvarlo. Un operatore in servizio in una squadra partita da Bolzaneto si è calato nel pozzo e ha recuperato l'animale, rimasto a lungo in acqua.

Attendendo l'arrivo della Croce Gialla, i vigili del fuoco lo hanno scaldato con un phon per poi affidarlo ai veterinari.