Il muro di via Montesano che ha tolto parcheggi, Campora: "In arrivo una rivoluzione in zona"

Un muro che persiste in zona da almeno 10 anni, installato dalle Ferrovie dello Stato, e che ha eliminato decine di parcheggi sul bordo della strada: succede tra via Gropallo e via Montesano, con i residenti che lamentano la mancanza di posti auto tolti - ormai da tempo - da quel muraglione, e chiedono una soluzione che potrebbe arrivare con una serie di lavori in zona.

"L'ultima volta che abbiamo parlato di quel muro, che ha tolto almeno 50 posti auto - dice il consigliere comunale Francesco De Benedictis (FdI) - era nel marzo 2021. Dopo due anni non è stato fatto nulla, l'amministrazione vuole risolvere il problema? Sembrava una cosa temporanea, poi i lavori sono andati per le lunghe, si sono fermati, poi sono ripresi, i cittadini potranno riavere i loro posti auto? In più, in via Gropallo avevo proposto di eliminare il marciapiedi a mare per poter allargare la carreggiata, in modo da consentire il passaggio di due mezzi in senso opposto senza troppe difficoltà, e per poter allargare il passaggio a monte, rendendolo grande abbastanza anche per le carrozzine. È possibile dare seguito alle richieste dei cittadini?".

A rispondere, l'assessore alla Mobilità Matteo Campora: "Abbiamo proceduto a intimare nuovamente al consorzio che gestisce il cantiere la rimozione di questa paratia, un vulnus dal punto di vista estetico e anche funzionale visto che la zona è carente di posti auto e la viabilità è complicata. Siamo fiduciosi che entro 60 giorni si possa procedere alla rimozione di quel muro. Ma comunque in quella zona, nei prossimi anni, ci sarà una rivoluzione perché è in programma un progetto che prevede posti auto sopra la galleria ferroviaria: l'operazione permetterà di avere nuovi parcheggi e una piastra che allargherà via Gropallo. Una sorta di 'sfogo' sopra l'area ferroviaria che permetterà di dare risposta alle richieste di posteggi, di spazi verdi, ma anche di risistemazione della viabilità. In ogni caso a oggi la prima cosa da fare è rimuovere il cantiere, monitoreremo".