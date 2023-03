Via Bartolomeo Bianco riaperta a senso unico alternato

Martedì 28 marzo via Bartolomeo Bianco è stata riaperta a senso unico alternato. La chiusura è scattata dalla tarda mattinata di giovedì 23 marzo 2023 su disposizione del Municipio Centro Ovest per motivi di sicurezza dopo l'intervento di polizia locale, vigili del fuoco e tecnici per un muro pericolante di una proprietà privata sulla strada.

"Questa mattina - spiega Luciano Cavazzon, assessore pentastellato del Municipio Centro Ovest a viabilità, lavori pubblici e sicurezza - dopo un sopralluogo della polizia locale accompagnata da un funzionario della pubblica incolumità, nel quale si è accertato che, dopo il taglio di parte della cancellata sovrastante il muro, il pericolo si è in parte mitigato, pertanto è stato riaperto un senso di marcia alternato da semaforo".

"Mi fa piacere che la giusta pressione esercitata sui proprietari abbia sortito un primo effetto positivo. Ora, vista questa prima sensata apertura, mi auspico che la totale messa in sicurezza venga fatta in tempi brevissimi. Continuerò a seguire personalmente questa problematica finché il disagio arrecato ai cittadini dalla chiusura parziale non sarà risolto del tutto".