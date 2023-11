Travolta da un'onda mentre corre, finisce in ospedale

Anche per la giornata di oggi, venerdì 3 novembre 2023, a Genova è stato emesso l'avviso per vento di burrasca forte e contestualmente anche l'avviso per mareggiata intensa con l'ordinanza che vieta la sosta su litorale, strade costiere, moli e pontili, la balneazione e l'uso di imbarcazioni.

Questa mattina poco dopo le 7 una ragazza che correva in via Murcarolo è stata travolta da un'onda. Stessa sorte è toccata a un'agente della polizia locale, intervenuta in suo soccorso. In seguito all'episodio, in via Murcarolo la circolazione è stata interdetta a pedoni e motoveicoli, con deviazione su via Pessale.

La ragazza è stata soccorso da un'ambulanza della Croce Verde di Quarto e accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Nessuna conseguenza per l'agente, salvo il necessario cambio di abiti per poter continuare il turno di lavoro all'asciutto.