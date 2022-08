Spintone e strappo della collanina, ragazza rapinata nella notte

Paura nella notte per una ragazza, rapinata in via Murcarolo a Quinto. L'episodio è avvenuto intorno all'una e mezza di mercoledì 24 agosto 2022 e sul posto è intervenuta la polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti una uomo, probabilmente giovane e con un complice, si è avvicinato alla ragazza e dopo averla spintonata le ha strappato la collanina che indossava, per poi darsi alla fuga.

La ragazza ha chiamato la polizia che è intervenuta sul posto, i rapinatori non sono stati però trovati. Indagini in corso.