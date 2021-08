Divieto temporaneo di balneazione a Murcarolo

In base al monitoraggio delle acque di balneazione del 4 agosto, effettuato da Arpal, un solo punto del litorale ligure è risultato non conforme

Il vicesindaco Massimo Nicolò, su proposta dell'assessore all'ambiente Matteo Campora, in base ai campionamenti eseguiti da Arpal, ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nel seguente tratto di litorale spiaggia di via Murcarolo, dal lato Ovest del civico 5 di via Murcarolo al lato Ovest del civico 17 di via Murcarolo.

Entro 72 ore, condizioni meteomarine permettendo, verrà effettuato il campione suppletivo per verificare l'inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità.