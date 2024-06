Croce Bianca di Mignanego in lutto per la morte del volontario Andrea Troncia

Addio ad Andrea Troncia, volontario della Croce Bianca di Mignanego, scomparso nelle scorse ore. Lo annuncia la stessa Croce con un post su Facebook.

"Andrea è stato un vero e proprio pilastro dell'associazione. Un professionista impeccabile, sempre pronto ad aiutare il prossimo con dedizione e un sorriso", si legge nel post.

"Grazie ad Andrea, molti di noi hanno imparato i valori del volontariato e hanno sviluppato la passione per il soccorso. La sua generosità, la sua disponibilità e il suo entusiasmo saranno per sempre un esempio per tutti noi. Ciao Andrea, non ti dimenticheremo mai".

Decine i messaggi di cordoglio da parte di chi lo ha conosciuto. Il funerale sarà celebrato alla chiesa parrocchiale di Fumeri venerdì 14 giugno alle 10.30.