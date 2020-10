Auto abbandonate: maxi operazione della polizia locale. Tra le 160 carcasse anche un caravan

La polizia locale ha rimosso 160 mezzi abbondanti in aree pubbiche del territorio genovese.

Gli interventi, avviati in tutti i 9 Municipi della città, hanno portato allo smaltimento nello specifico di: 70 autovetture; 87 motoveicoli; 1 autocarro; 1 caravan; 1 quadriciclo. La maxi operazione è stata portata a termine dall’Ufficio relitti del reparto Giudiziaria della Polizia Locale, in collaborazione con i rispettivi distretti territoriali.

I veicoli rimossi sono stati trasportati nei centri di raccolta autorizzati per la successiva demolizione e radiazione. Per i mezzi di cui sono stati individuati i proprietari l’intervento è stato eseguito in danno: saranno chiamati a pagare le spese.

La mappa degli interventi

1° Distretto- p.za Brignole, p.za Cavour, v. Guidobono, v. Casaccia, v.Bari (2 autovetture e 3 motoveicoli) Totale veicoli n° 5.

2° Distretto- corso Magellano, v. dei Landi, v. G.B. Monti, v. PaganoDoria, v. Cantore, v. Alberto Di Bozzolo, v. Battista Agnese ( 4autovetture e 6 motoveicoli) Totale veicoli n°10.

3° Distretto- v. Donghi, v. Loria, v. Fereggiano, v. Berghini, v. Terralba, v. Casata Centuriona, v. Donaver, v. Robino, c.so Galliera, v. Daneo,v. Malfante, v.Repetto, v. Manunzio, v. Marina di Robilant (3autovetture e 23 motoveicoli) Totale veicoli n°26.

4° Distretto- v. Fossato di Cicala, v. Piacenza, v. Solimano, v. Geirato, v.Lungobisagno Dalmazia, v. Struppa, v. dei Filtri, v. Bobbio, v. LuigiCanepa, v. Molini di Cima, v. Toti (11 autovetture e 8 motoveicoli) Totale veicoli n° 19.

5° Distretto- v. Gallesi, v. Romairone, v. Campodonico, v. Rinaldo Errico, v.Semini, v. Faggioni, v. delle Tofane, v. Borzoli, v. della Pietra, v.P.N. Cambiaso, v. Maritano, v. Giro del Vento, v. Perlasca, v.Lungotorrente Secca, v. Cechov, v. Polonio, v. Biagini, v.Sardorella, v. Anfossi, v. degli Artigiani (16 autovetture, 10motoveicoli, 1 quadriciclo ed 1 autocarro) Totale veicolin°28.

6° Distretto- v. Bagnasco, v. Bagnara, v. Cornigliano, v. Corradi, v. Elsa, v.Mario Piana, p.za Santuario Coronata, v. Toscanelli, v. Chiaravagna,v. Bigliati, v. Negroponte, p.za Monteverdi, v. Moisello, v. Borzoli,v. Mascagni, p.za Metastasio, v. dei Sessanta, v. Bertolotti, v.Siffredi, v. Bellini, v. Guido Agosti, v. Catalani, v. alle VecchieFornaci, v. Gaggero, v. Pillea, corso Perrone, v. Muratore ( 17autovetture e 12 motoveicoli) Totale veicoli n°29.- 7° Distretto- v. Cassanello, v.Boggiano, v. Prà, v. Ungaretti, v.Martiri delTurchino, v. Monferrato, v.Laviosa, v.Martiri della Libertà (3autovetture, 12 motoveicoli ed 1 caravan) Totale veicoli n°16.

8° Distretto- v. dei Pescatori, area Fiera (1 autovetture e 2 motoveicoli) Totale veicoli n° 3.

9° Distretto- v.le Massaua, v. Brigata Salerno, v. Zoagli, v. dei Ciclamini,v.del Borgo, v.le Ponte Ammiraglio, v. dei Narcisi, v.le Des Geneys, v.le Teano, sal.Lagorio, v. Santorre di Santarosa, v. Sarfatti, v. diChighizola, v. Redipuglia, v. delle Genziane, v. alla Chiesa diBavari, v. Apparizione, v. Romana di Quarto, v. Quinto, v.Torricelli, v. G. Maggio ( 13 autovetture e 11 motoveicoli) Totaleveicoli n° 24.