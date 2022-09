Sversamento nel torrente Varenna, accertamenti su danni ambientali e cause

Accertamenti in corso sull'incidente che martedì 27 settembre 2022 ha provocato lo sversamento di idrocarburi nel torrente Varenna, all’altezza di via Cassanello, a Multedo. Si indaga sulle cause e dal punto di vista della valutazione dei danni ambientali.

Regione Liguria ha spiegato che Arpal ha attivato due squadre: una ha iniziato le valutazioni sul luogo in cui si è verificato lo sversamento, l’altra presso la sede del deposito. Dal pomeriggio di martedì è presente l’autospurgo mentre sono state sistemate nuove protezioni per fermare il flusso delle acque contaminate.

Le operazioni vengono costantemente monitorate attraverso la Sala Operativa della Protezione civile anche dal presidente della Regione Giovanni Toti e dall’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone, in costante contatto con il direttore di Arpal Carlo Emanuele Pepe.