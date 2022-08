Strappa la collana d'oro ad una 59enne sull'autobus: ricercato per rapina

Ancora una rapina con strappo della catenina.

È successo nella serata di lunedì a bordo di un autobus diretto a Pegli. All'altezza della fermata via Ronchi a Multedo, al momento dell'apertura delle porte, un uomo ha strappato la collana d'oro dal collo di una passeggera ed è scappato.

Per guadagnarsi la fuga il rapinatore ha anche spinto a terra la 59enne che è stata aiutata a rialzarsi e ha rifiutato il ricovero. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia ma del rapinatore, descritto dalla vittima come un extracomunitario, non c'era più traccia.

Gli investigatori controlleranno le immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza cittadina e quelle a bordo del bus.