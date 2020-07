Sfonda la porta e occupa locali del demanio, denunciato

I poliziotti del commissariato di Sestri Ponente hanno denunciato un 35enne di origine algerine intorno alle 20.30 di giovedì 23 luglio 2020 in via Ronchi, per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento aggravato.

L’uomo, dopo aver sfondato una porta, è entrato abusivamente all’interno di un edificio alle spalle del campo sportivo “Sandro Pertini” di Multedo, di proprietà del demanio.

Gli agenti lo hanno trovato in una stanza in disuso, con tavolini, sedie e bombole del gas con cucine improvvisate. L'uomo era anche presente in maniera irregolare in Italia.