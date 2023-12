Caffè corretto con narcotico per drogare e rapinare anziano

Prima ha conquistato la sua fiducia sedendosi accanto a lui su una panchina in piazza Baracca, poi gli ha chiesto di portarla a casa per una prestazione sessuale. La proposta, però, si è trasformata in una rapina.

Il 73enne è stato narcotizzato grazie a un soporifero nel caffè ed è stato trovato riverso a terra nel suo appartamento, in via dei Reggio - vicino al casello di Pegli - intorno alle 18 da un suo parente che non riusciva più a mettersi in contatto con lui.

La vittima ha chiesto di chiamare il 112 e all'arrivo delle volanti dell'Upg ha raccontato agli agenti delle avance della giovane donna e della scomparsa da casa di 700 euro in contanti e alcuni gioielli.

A seguito dalla denuncia è partita l'indagine con l'intervento della polizia scientifica che ha raccolto impronte e tracce di dna per risalire alla rapinatrice.