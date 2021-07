Tenta di rubare due spalliere di un letto durante un trasloco: "Sono di un mio amico"

Il ladro è stato notato da alcuni poliziotti che lo hanno fermato: le sue affermazioni non hanno convinto gli agenti che, dopo una breve ricerca, hanno appreso che invece appartenevano a un condomino in procinto di traslocare

La Polizia genovese ha denunciato un cittadino romeno di 46 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, per tentato furto e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’uomo è stato notato dai poliziotti mentre camminava in via Ronchi a Multedo spingendo un carrellino al cui interno era adagiata un’anfora di metallo. Conosciuto dagli operatori proprio per la sua propensione alla commissione di furti di oggetti in rame, ottone e ferro, il 46enne è stato inseguito fino a quando è giunto nei pressi di uno stabile dove è stato visto scavalcare un’inferriata ed entrare in un’area in cui sono ubicati garage e cantine. Poco attimi dopo è riapparso e, dopo aver lanciato in strada due spalliere di un letto in metallo, ha nuovamente scavalcato il cancello.

A quel punto è stato fermato e, interrogato sulla provenienza degli oggetti trasportati, ha dichiarato che appartenevano a un suo amico. Le sue affermazioni non hanno convinto gli agenti che, dopo una breve ricerca, hanno appreso che invece appartenevano a un condomino in procinto di traslocare che aveva momentaneamente lasciato il mobilio nei pressi della cantina, in attesa di trasportarlo. Da un controllo più approfondito, l’uomo è stato trovato in possesso di due cacciaviti utilizzati presumibilmente per smontare gli oggetti metallici.