Rivende telefoni rubati, arrestato dai carabinieri

I carabinieri del Commissariato Centro in transito in via Rostan, hanno notato un giovane sul marciapiede mentre stava rovistando in un borsone che aveva con sé.

Insospettiti dalla scena, i militari si sono avvicinati ma l’uomo, alla vista della pattuglia, ha cercato di fuggire.

Dopo un breve inseguimento a piedi, il 20enne, di origini algerine, è stato bloccato e sottoposto ad una perquisizione. Nello zaino c'erano 20 telefoni cellulari di varie marche e modelli, alcuni portatili e una macchina fotografica digitale.

I carabinieri hanno avviato degli accertamenti sui vari dispositivi: 7 dei 20 telefoni sono risultati subito oggetti di furto, mentre sui restanti apparecchi sono in corso accertamenti al fine di verificarne la provenienza.

Per il giovane accusato di ricettazione si sono aperte le porte del carcere di Marassi, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.