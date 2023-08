Autovelox, boom di incassi: Genova sul podio italiano

Genova è sul podio delle città d'Italia che hanno incassato di più tramite gli autovelox. I dati, riportati da Today.it, sono stati forniti dal Codacons. A livello nazionale gli introiti sono aumentati del 37% nell'ultimo anno. Di recente, il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha dichiarato di voler predisporre nuove regole nazionali, per evitare che gli enti locali facessero cassa oltre misura con le multe. Per ora nulla si muove, compreso il tanto atteso decreto sugli autovelox, fermo da 13 anni per mancanza dei decreti attuativi e sempre ostacolato dai comuni.

E torniamo appunto ai dati delle città. La medaglia d'oro per gli incassi è di Firenze, il capoluogo toscano ha chiuso il 2022 con un guadagno di 23,2 milioni euro. Seguono Milano con 12,9 milioni e Genova con 10,7 milioni. A Napoli, invece, le multe derivate dagli autovelox hanno garantito guadagni per appena 18.700 euro. Tra i casi limite c'è un comune delle Dolomiti in provincia di Belluno, Colle Santa Lucia, che conta appena 340 abitanti e ha registrato multe per 350mila euro. La legittimità dell'apparecchio, presente in cima al Passo Giau, è stata più volte contestata da cittadini e turisti, che sottolineano come il limite di velocità da rispettare non sia adeguatamente segnalato. È invece un record il numero di rilevatori di velocità presenti sulla strada tra Rovereto e Garda: in appena 56 chilometri di tragitto sono ben 15 gli autovelox dislocati.

Nei mesi scorsi il tema delle multe con il velox era stato affrontato anche in consiglio comunale. L'assessore Sergio Gambino aveva spiegato: "Mi verrebbe da dare una risposta banale, c'è stato un incremento di sanzioni perché la gente viola il codice della strada. Se la polizia locale lo accerta, deve sanzionare, punto. Non esiste un livello per cui si può evitare di controllare o sanzionare. Il nostro obiettivo è la sicurezza stradale e uno degli strumenti è la multa".