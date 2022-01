Strisce pedonali, più multe per chi non si ferma

"Faremo tutto quanto possibile per migliorare la sicurezza dei pedoni, intervenendo sulla segnaletica orizzontale e l'illuminazione, ma anche inasprendo le sanzioni per i conducenti che non rispettano le strisce pedonali". A dirlo è stato l'assessore Matteo Campora durante il consiglio comunale di martedì 25 gennaio 2022.

L'occasione è stata un articolo 54, interrogazione a risposta immediata, presentato da Stefano Giordano del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto quali provvedimenti intenda adottare l'Amministrazione per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali recentemente teatro di numerosi incidenti.

Il tema era già stato affrontato durante la seduta dell'11 gennaio alla luce dell'incidente mortale avvenuto il 7 gennaio a San Fruttuoso, l'ennesimo di una lunga serie. Già in quell'occasione l'assessore aveva precisato che "gli incidenti accadono non solo per la scarsa illuminazione degli attraversamenti pedonali ma - parole di Campora -, dobbiamo dirlo forte, anche per la mancanza di rispetto delle regole del codice della strada".

Nella risposta al consigliere Giordano, Campora ha annunciato le misure che intende adottare il Comune. "In questi anni abbiamo potenziato moltissimi attraversamenti pedonali ma, il più delle volte, la causa di questo tipo di incidenti va fatta risalire alla responsabilità dei conducenti che violano le norme del Codice della Strada", ha ribadito l'assessore, che ha concluso il suo intervento con la frase riportata all'inizio.

Insomma, oltre ai nuovi dispositivi per il controllo della velocità, da adesso in poi i genovesi alla guida dovranno stare ancora più attenti a non violare il Codice della Strada. E chissà che non sia la volta buona e Genova diventi finalmente una città un po' più sicura per pedoni e altri utenti della strada.