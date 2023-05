Narcisi vietati, cinque verbali per 500 euro

Con la stagione dei narcisi tornano a sbocciare anche le multe.

Cinque quelle elevate nel primo weekend di controlli - quello di sabato 13 e domenica 14 maggio - nella zona di Traso, nel comune di Bargagli e sul monte Fasce, per un ammontare di 500 euro.

A strappare i fiori ignari "escursionisti della domenica" che vogliono portarsi a casa più di cinque esemplari tutelati dalla legge regionale n.9 del 1984, a strappare i verbali sono invece le guardie giurate volontarie Wwf del nucleo di Genova per la Regione Liguria che hanno la qualifica di pubblici ufficiali e agenti di polizia amministrativa.

Nonostante la normativa abbia ormai 38 anni sono ancora in pochi a sapere che per i fiori a tutela assoluta c'è il divieto di raccolta, per quelli a tutela parziale un numero limitato e che, per entrambi, vige il divieto di danneggiare le piante e le radici.