Sosta selvaggia sulle ciclabili, il Comune aumenta i controlli: "670 multe in 4 mesi"

Sosta selvaggia sulle piste ciclabili. Il problema è stato portato in consiglio comunale da Arianna Viscogliosi di Vince Genova nella seduta di martedì 9 maggio 2023, con particolare riferimento a corso Sardegna. L'assessore Gambino ha risposto spiegando che il Comune ha intensificato i controlli registrando un aumento delle multe.

"Si tratta di un tema anche di carattere culturale - ha detto in aula Viscogliosi - perché sicuramente la città deve ancora abituarsi all'aumento del numero di persone che si muovono quotidianamente con la bicicletta, anche per recarsi al lavoro. Le auto in sosta sulle corsie dedicate ai velocipedi, però, sono un grosso problema perché mette a rischio la sicurezza di chi è costretto a spostarsi sulla carreggiata dei veicoli per superare l'ostacolo".

Per la giunta ha risposto l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino: "Riguardo la segnalazione di auto parcheggiate sulle piste ciclabili, soprattutto in Corso Sardegna, la Polizia locale ha intensificato i controlli e sono aumentate anche le sanzioni. Con l’aumento dei percorsi ciclabili, infatti, si è reso necessario un monitoraggio diverso delle strade della città e negli ultimi quattro mesi le sanzioni per mancato rispetto del codice della strada sono state 670, di cui il 50 per cento nel Municipio 1. In Corso Sardegna, nello specifico, nel 2022 le sanzioni erano state solo 19, mentre nei primi tre mesi del 2023 ne sono state rilevate già 12".

"È evidente - ha detto ancora Gambino - che le modifiche e i cambiamenti alla mobilità di Genova impongono anche un cambiamento culturale che la città sta affrontando. Come Polizia locale continueremo a monitorare e verificare che ci sia il corretto uso delle strade anche con mezzi alternativi, in massima sicurezza e nel rispetto del codice della strada",