Multe, Genova quinta in classifica per incassi

Il Sole 24 ore ha rielaborato i dati del Siope, il sistema telematico del ministero dell'Economia, che censisce i movimenti delle casse nelle pubbliche amministrazioni. Gran parte del 'lavoro' lo fanno autovelox e T-Red, che di anno in anno fanno gonfiare gli incassi delle amministrazioni.

In Italia nel 2023 il costo delle multe è aumentato del 6,4% rispetto al 2022, per un totale di un miliardo e 535 milioni di euro pagati dai cittadini. Più colpito il centro-nord, dove si concentra l'84,3% del totale, e in particolare i comuni medio-piccoli.

A incassare di più è Milano (145,9 milioni di euro), seguita da Roma (106,7 milioni), Firenze (71,8 milioni), Torino (54,6 milioni), Genova (35,3 milioni), Bologna (31,6 milioni), Napoli (22,1 milioni), Padova e Verona (21,3 milioni) e Palermo (16,1 milioni). Chiudono la classifica Viterbo, Cosenza e Carbonia (200mila euro), Pesaro e Isernia (100mila) e Vibo Valentia.

In base al numero degli abitanti, invece, la maglia nera va a Firenze con 198,6 euro di sanzioni stradali pro capite. Seguono Rieti (151,2 euro) e Siena (133,5 euro).

"Come ministero siamo impegnati per limitare il moltiplicarsi degli auto-velox “fai-da-te” ovunque. I rilevatori di velocità sono utili nei punti e nelle strade più a rischio, ma non possono essere piazzati ovunque, senza alcuna motivazione di sicurezza, solo per tartassare lavoratori e automobilisti". Lo scrive su X Matteo Salvini.