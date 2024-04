La sentenza sugli autovelox e lo spettro dei ricorsi, Gambino: "I nostri apparecchi restano in funzione"

Sta facendo discutere in tutta Italia - e anche a Genova - la sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che non sono valide le sanzioni per eccesso di velocità degli autovelox semplicemente approvati dal Ministero dei Trasporti ma non omologati. Un "terremoto" che potrebbe portare all'annullamento di migliaia di multe per eccesso di velocità in tutta Italia. L'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, nel frattempo, informa di essere in attesa di un formale chiarimento da Roma. Anche perché nel capoluogo ligure, dove nessun velox risulta omologato, ci sono in ballo circa sette milioni di multe. In ogni caso, nel frattempo nessun apparecchio a Genova verrà disinstallato.

Il precedente di Treviso

Il caso riguarda un avvocato di Treviso che aveva ricevuto una multa per aver superato il limite sulla tangenziale: a rilevare l'infrazione, un autovelox approvato ma non omologato.

E la Cassazione, accogliendo il suo ricorso, ha stabilito che questi rischi sono concreti, spiegando che un conto è la procedura di approvazione - cioè l'autorizzazione dal ministero all'immissione sul mercato degli autovelox - un altro è l'omologazione. Solo quest'ultima procedura, che prevede una verifica tecnica più puntuale da parte dello stesso ministero, renderebbe questi apparecchi a prova di ricorso.

Gambino: "Speriamo che il nuovo Codice della strada faccia chiarezza"

"Siamo in attesa di ricevere un formale chiarimento dal Ministero delle Infrastrutture - dice l'assessore alla Sicurezza di Genova Sergio Gambino - ma a oggi la situazione non presenta elementi di novità e pertanto i sistemi di rilevamento della velocità restano in funzione sul territorio. Il Comune di Genova, come tutti i comuni italiani e gli organi di polizia stradale sul territorio, si avvale di strumentazione di rilevamento della velocità sottoposta a preventiva procedura di approvazione tecnica effettuata dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti".

Gambino spera nel nuovo Codice della strada: "È in fase di approvazione alle Camere in questi giorni e sono contenute novità anche sugli strumenti di rilevamento della velocità: auspichiamo che venga fatta chiarezza anche sull’approvazione ed eventuale omologazione rilasciata dal ministero stesso per mettere al riparo i comuni e i cittadini da incertezze e zone d’ombra interpretative della norma".