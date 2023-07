Controlli a ponente e sulla spiaggia di Voltri: multa di 5mila euro per vendita abusiva di alimenti e bevande

Controlli speciali della polizia di Stato di Genova, insieme alla guardia di finanza e alla polizia locale: alla luce delle criticità emerse nelle ultime settimane, sono stati implementati i servizi di vigilanza e sicurezza in diverse aree cittadine, da levante al centro storico fino a passare a ponente.

In particolare in quest'ultima zona sono stati effettuati diversi controlli in spiaggia, in particolare a Voltri, identificando 103 persone.

Nel bilancio dell'attività ci sono tre perquisizioni personali estese anche ai veicoli (tra cui un camper); una denuncia per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere e due sanzioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti con relativo ritiro delle rispettive patenti di guida; una contravvenzione di 5000 euro per vendita abusiva di alimenti e bevande; due contravvenzioni in osservanza della nuova ordinanza anti alcol; una contravvenzione per circolazione con monopattino in zona pedonale; tre contravvenzione ai danni di persone che hanno condotto i propri cani in spiaggia; una sanzione amministrativa per turbativa della pacifica convivenza e infine tre sanzioni per inosservanza del codice della strada.