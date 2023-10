Multe più care a Genova: il Comune aumenta i costi di notifica

Attraverso una determina dirigenziale il Comune di Genova ha aumentato le spese di accertamento e notifica delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada e alle leggi e regolamenti nazionali e locali. Di fatto un aumento del prezzo che dovrà pagare il cittadino multato.

Nel documento vengono citati, tra le cause, gli aumenti tariffari di Poste Italiane per la notifica degli atti sanzionatori e la revisione degli addebiti attinenti alla procedura applicati dalla società Genova Parcheggi. Costi che sarebbero aumentati sia per la notifica dell’atto sanzionatorio nella città di Genova, che nel resto del territorio nazionale. L'aumento medio è pari a 4,17 euro, secondo quanto si legge sulla determina dirigenziale, ma ci sono differenze sui vari atti. Viene inoltre spiegato che "per il calcolo delle spese di accertamento debbano concorrere anche le altre spese sostenute dalla pubblica amministrazione in ordine alle attività di individuazione tecnico/strumentale del trasgressore per l’accertamento sanzionatorio".

Di seguito i nuovi costi di accertamento e notifica.