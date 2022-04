Multa per il pranzo sotto la statua di Rubattino, Viale: "I vigili hanno fatto bene, le telecamere lo confermano"

Ha suscitato scalpore il caso del 52enne multato per essersi seduto sui gradini della statua dedicata a Raffaele Rubattino, a Caricamento, a mangiare un cono di fritto, lanciando briciole ai piccioni. Le sanzioni elevate dalla polizia locale ammontano a 300 euro: 200 euro per aver bivaccato su un monumento e 100 per aver dato da mangiare ai volatili.

La storia è finita anche in consiglio comunale dove sono state presentate più interrogazioni sul tema.

Le panchine per potersi sedere

Primo il consigliere Pd Alberto Pandolfo che, prendendo spunto dal fatto, ha chiesto all'amministrazione di installare in prossimità di gradinate, monumenti o luoghi di culto anche delle panchine.

L'assessore alle Manutenzioni Pietro Piciocchi ha confermato la disponibilità, ma Pandolfo non ha rinunciato a una frecciata: "Il Comune è zelante con le multe ma non fornisce adeguati strumenti ai cittadini, dalle panchine per chi vuole mangiare all'aperto ai servizi sociali necessari ai senzatetto che poi vengono sanzionati perché utilizzano i marciapiedi come giaciglio per la notte".

"Tante sanzioni ma la città non è più sicura"

Stefano Giordano (M5s) ed Enrico Pignone (lista Crivello) si sono invece rivolti all'assessore alla Sicurezza Giorgio Viale: "Le sanzioni dovrebbero essere gestite con buonsenso, l'atteggiamento della locale, che probabilmente deriva da un mandato politico, ha esasperato ulteriormente i toni. Da una parte troviamo truppe di vigili nel centro storico che mostrano la loro presenza ma senza aumentare la sicurezza, dall'altra viene esercitata pressione sui cittadini che potevano essere semplicemente informati risolvendo così il problema. Proviamo ad andare nel centro storico ad applicare alla lettera i regolamenti". Per Giordano, torna anche il problema delle sanzioni senza l'aspetto sociale: "Nel 2019 il nostro gruppo aveva chiesto conto del numero dei clochard multati, erano 217 verbali in due anni. di questi solo due sono stati regolarmente pagati. Un aumento vertiginoso di multe che però non hanno permesso alla città di diventare più sicura"

Viale: "Le telecamere danno ragione alla polizia locale"

"Ci sono i video delle telecamere - ha risposto Viale - che smentiscono le vostre ricostruzioni. Questa persona, che su Facebook ha scritto quello che voleva, nella realtà era seduta sul monumento cintato da catenelle, intenta a spargere frittura per terra. Non so se in casa vostra sia normale spargere fritto di pesce per terra o sul terrazzo del vicino. Se per voi è normale, per i nostri agenti no, e giustamente sono intervenuti. La polizia locale è tenuta al rispetto dei regolamenti, i consiglieri possono cercare di cambiarli in consiglio comunale, senza scaricare la responsabilità sugli agenti che lavorano per strada".

Per Pignone, "non so cosa abbiano filmato le telecamere, ma sicuramente quelle del centro storico riprendono anche la posizione degli spacciatori e tante altre situazioni, ma non sembra che si tenga conto di tutto alla stessa maniera. Non diamo la colpa alla polizia locale ma all'indirizzo politico che è stato dato".