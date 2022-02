Multe via mail dalla 'polizia locale di Genova', attenzione alla truffa

La polizia locale genovese ha lanciato l'allarme su una nuova truffa che viaggia via mail. Sono infatti già sette le segnalazione arrivate negli uffici e sui quali sono in corso gli accertamenti, si tratta di avvisi relativi a pagamenti di multe inesistenti che sono arrivati a cittadini genovesi e anche non residenti in Liguria.

Il contenuto della mail può portare a cadere nel tranello, la mail si presenta infatti come un’infrazione al codice della strada, con tanto di codice del verbale e richiesta del pagamento della sanzione amministrativa; nel testo del messaggio, lo stemma della polizia locale di Genova, a rendere il tutto ancora più credibile (e, quindi, ingannevole). Falso è l'avviso e falso è, ovviamente, l'indirizzo del mittente (polizialocalegenova@ddns.net) che si presenta come una sedicente 'polizia locale di Genova', all'interno c'è anche un link per il pagamento che rimanda a un sito internet ingannevole.

Sette, finora, le persone che hanno riconosciuto la truffa e si sono rivolte agli uffici della polizia locale (quella vera), alcuni essendo residenti in altre regioni non avevano nemmeno mai viaggiato a Genova e trovavano impossibile aver preso una multa del genere. Sono in corso gli accertamenti, la polizia locale invita i cittadini che hanno ricevuto o riceveranno messaggi di posta elettronica non inviati da canali certificati come la pec (ossia i canali utilizzati per le comunicazioni ufficiali) a non effettuare alcun pagamento e a segnalare l’accaduto.