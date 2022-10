Carenze igieniche, multati mini market e venditore di kebab

I carabinieri del comando provinciale di Genova, con il supporto del personale del terzo reggimento 'Lombardia' e del Nas di Genova, hanno effettuato un ennesimo servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nel centro storico della città di Genova.

In manette due trentenni, uno per furto e l'altro per spaccio di sostanze stupefacenti. Cinque i denunciati tra cui tre giovani tunisini, irregolari sul territorio nazionale, risultati privi di validi documenti.

Nel corso del servizio, i carabinieri del Nas hanno controllato un mini market e un venditore di kebab, rinvenendo alimenti scaduti e carenze igienico sanitario, effettuando complessivamente sanzioni per oltre mille euro.