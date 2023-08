La multa alla donna che dormiva in strada è stata pagata: "Grazie alle donazioni dei genovesi"

Grazie alle donazioni di moltissimi cittadini genovesi è stata pagata la multa di Olga, la 60enne multata perché sorpresa a dormire in strada, sotto ai portici di via XX Settembre, come da regolamento di polizia locale. La storia era diventata virale a Genova dopo la denuncia di Federico Giacobbe, consigliere del municipio Media Val Bisagno per il Movimento 5 Stelle, che aveva lanciato la raccolta solidale.

E proprio Giacobbe ha spiegato quali sono stati gli ultimi sviluppi della vicenda: "Grazie ai tantissimi cittadini genovesi che hanno fatto una donazione per Olga. Con questi soldi - ha scritto sui propri social - abbiamo pagato la multa e raccolto un fondo che le permetterà di andare avanti un paio di mesi, in attesa di una soluzione definitiva. È questa la Genova che vogliamo, solidale e pronta a difendere i più deboli, non come sta facendo l’attuale amministrazione e il suo assessore alla sicurezza che multa la povertà umiliando le persone".

"In questi giorni - conclude Giacobbe - ci sono stati altri casi simili, per esempio quello di Mustafa, un signore che da anni vendeva fazzoletti senza infastidire nessuno e, anzi, come dimostrano le parole dei residenti e dei negozianti, rappresentando un presidio. Si è visto emettere una contravvenzione di ben cinquemila euro".