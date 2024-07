Movida sicura: al via il taxi service notturno in corso Italia

Per rispondere alla maggiore richiesta del servizio taxi nelle ore notturne all’uscita dei locali di corso Italia a Genova, uno dei fulcri della movida estiva, parte da questo weekend un "taxi service" dedicato: al termine di una serata in discoteca, presso il posteggio taxi situato in prossimità dell’Estoril Beach Club, sarà quindi possibile trovare assistenza per organizzare agevolmente il rientro a casa in completa sicurezza.

L'idea arriva dalla collaborazione tra tassisti genovesi e Comune di Genova, nell’ottica di potenziare un servizio pubblico legato alla sicurezza stradale. Contemporaneamente, saranno anche intensificati i controlli da parte della polizia locale, per garantire che lo spazio del posteggio taxi sia sempre disponibile per un corretto svolgimento del servizio.

Per una migliore gestione dei flussi e dei tempi di attesa, gli addetti del taxi service, facilmente riconoscibile dalla pettorina gialla, saranno affiancati anche da personale del vicino Estoril.

“L’utilizzo del taxi per i frequentatori della movida è un’abitudine che si sta consolidando, risultato di una sempre più diffusa cultura della sicurezza al volante da parte dei giovani, e non solo, oltreché delle massicce campagne di sensibilizzazione e di prevenzione su strada portate avanti in questi anni dalla polizia locale - commenta l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino -. Dalla collaborazione con gestori dei locali, categoria taxi e istituzioni locali possono nascere importanti iniziative che hanno come obiettivo finale la sicurezza al volante e la promozione di una movida sana e consapevole”.

“La nostra categoria si conferma ancora una volta ricettiva anche ai bisogni più puntuali di mobilità espressi dalla città - commenta Valter Centanaro, presidente della Cooperativa RadioTaxi Genova -. Questa volta siamo chiamati a rispondere all’esigenza, sempre più sentita da parte dei più giovani, di un servizio che permetta loro di divertirsi spensieratamente, ma allo stesso tempo con senso di responsabilità. L’implementazione del taxi service in uno dei punti nevralgici della movida genovese va esattamente in questa direzione”.