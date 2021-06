Movida, controlli dei carabinieri da levante a ponente: raffica di denunce

Controlli a tappeto dei carabinieri del comando provinciale genovese nel fine settimana appena concluso. I militari hanno svolto un servizio ad “alto impatto” in sinergia tra i vari reparti, sia nei luoghi principalmente interessati dalla "movida" che sulle strade.

Ad Arenzano

I carabinieri di Arenzano hanno denunciato tre persone: un 48enne residente nella provincia di Milano, sorpreso alla guida della sua auto in “stato di ebbrezza” a cui è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. Denunciati anche un 31enne genovese sorpreso in auto con modiche quantità di cocaina e hashish e con un oggetto appuntito di ferro lungo oltre 20 centimetri e infine un minorenne di origini marocchine privo di documenti e permesso di soggiorno. Segnalati anche due studenti come assuntori di droga perché trovati con circa due grammi di hashish.

A Santa Margherita Ligure

Da ponente a Levante. A Santa Margherita Ligure sono state denunciate dai carabinieri quattro persone: un milanese di 24 anni e un genovese di 26 anni, entrambi per guida in stato di ebbrezza (il primo con un tasso alcolemico di 0,89 grammi per litro e il secondo di 1,17. Patenti ritirate), e poi anche due milanesi (un 32enne e una 28enne). I due stavano litigando in strada quando sono intervenuti i militari e si sono rifiutati di fornire le proprie generalità per poi opporre resistenza per evitare l'identificazione.

A Sestri Levante

A Sestri Levante sono scattate altre cinque denunce per persone di età compresa tra i 32 e i 38 anni, quattro delle quali con precedenti, residenti in provincia di Bergamo. I cinque si trovavano in spiaggia in località “ La Secca” e nella notte, con una cassa amplificata portatile, hanno cominciato a mettere musica ad alto volume disturbando con urla e schiamazzi il riposo degli ospiti di un campeggi e di alcuni alberghi della zona.