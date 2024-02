In giro per i vicoli ubriaco, con chiave inglese e cocaina

Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Genova nel fine settimana tra sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024. Due persone sono state arrestate e altre due sono state denunciate.

Un 50enne originario del Marocco, con precedenti, è stato fermato nella zona della 'movida' del centro storico. L'uomo era evidentemente alterato per l'abuso di alcol e si aggirava con una chiave inglese per i vicoli, dalla perquisizione sono state trovate anche alcune dosi di cocaina. È così scattata la denuncia a piede libero.

I carabinieri hanno poi arrestato un 40enne di Campomorone in esecuzione dell’ordine di sospensione della misura degli arresti domiciliari (per aver commesso reati contro la persona), perché l'uomo non rispettava le imposizioni. Portato in carcere anche un 51enne originario del Senegal condannato a due anni di reclusione per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi nel 2017. Denunciato, infine, un 60enne a Santa Margherita Ligure. L'uomo è stato sorpreso alla guida di una moto senza patente per la seconda volta. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca.

