Dalla Lombardia a Paraggi sul bolide a due ruote: maxi multa per un 20enne senza patente

Guidava una moto di grossa cilindrata senza aver mai conseguito la patente, ma il suo comportamento non è sfuggito agli agenti della polizia locale di Santa Margherita Ligure. Maxi multa da quattromila euro e mezzo sequestrato. Protagonista della vicenda un 20enne originario della Lombardia.

Il giovane è stato notato da una pattuglia perché, all'altezza di Paraggi, ha improvvisamente fermato il mezzo a due ruote, l'ha posteggiato e ha cercato di allontanarsi a piedi sul marciapiede.

Gli agenti l'hanno quindi fermato e hanno avviato gli accertamenti. In breve tempo è emersa la verità, il 20enne non aveva mai preso la patente e aveva cercato di dileguarsi per non essere controllato.

