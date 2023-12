Addio a Zimmer il cane 'centenario' dei vigili del fuoco, attivo sul crollo della Torre Piloti

Era andato in pensione nel 2018 e lo scorso aprile aveva spento 15 candeline sulla torta di compleanno. Era un cane 'centenario' Zimmer, protagonista di decine e decine d'interventi da quando, nel novembre del 2011, era in entrato in servizio nel Nucleo cinofilo della Liguria dei vigili del fuoco.

Oggi il suo padrone, Angelo Vecchio, e i colleghi piangono la sua scomparsa ma nessuno dimenticherà le sue imprese: di stanza a Savona, Zimmer si era distinto per la ricerca persona in superficie aiutando a recuperare centinaia di persone scomparse ma anche nelle grandi emergenze.

A Genova ricordiamo l'alluvione del 2014 e il crollo della Torre Piloti l'anno precedente. A livello nazionale aveva partecipato ai soccorsi dopo il terremoto di Norcia e quello di Amatrice.

Il border callie era una delle ultime leggende della vecchia generazione di cani da soccorso dei vigili del fuoco; lascia il suo posto a Keynine, con cui ha condiviso gli ultimi anni di vita insieme al conduttore Angelo Vecchio.