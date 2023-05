Lutto a Chiavari: addio a Vinicio, storico gestore del 'campo dei frati'

Lutto a Chiavari e in tutto il Levante. All'età di 79 anni è morto Carmelo Entuli, storico gestore del 'campo dei frati' di via Trieste, noto come Vinicio e anche con il soprannome di 'Gringo'. Il funerale sarà celebrato venerdì 12 maggio alle ore 10 nel Santuario di Sant’Antonio a Chiavari.

La Virtus Entella lo ricorda con un post sui propri canali social: "Nel 'tuo' amato 'campo dei frati' - si legge - hai visto crescere e diventare grandi centinaia di bambini e bambine. Non tutti sono diventati calciatori, ma tu hai avuto per ciascuno un sorriso, un consiglio, una battuta unita magari a una delle infinite barzellette che amavi raccontare. La tua passione per il calcio era travolgente, così come il tuo affetto incondizionato per i colori biancocelesti. Sempre presente al Comunale incitavi l’Entella e non perdevi occasione per commentare ogni gara anche con un velo di ironia".

"Ora - conclude la società di Chiavari - il tuo posto sarà sempre lì, nel secondo anello dello stadio e siamo certi che continuerai a fare un gran tifo. Un forte abbraccio alla famiglia da tutti noi. Ci mancherai caro gringo".