Lutto a Chiavari, addio al vescovo emerito Alberto Tanasini

Lutto nella diocesi di Chiavari. All'età di 78 anni è morto, alle ore 4 di mercoledì 24 gennaio 2024, monsignor Alberto Tanasini. Il vescovo emerito di Chiavari era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lavagna.

Nato a Ravenna il 6 agosto 1945, monsignor Tanasini era stato ordinato presbitero il 1 marzo 1969. Eletto alla Chiesa titolare di Suelli il 2 luglio 1996, consacrato il 14 settembre 1996, è stato vescovo ausiliare di Genova sino al trasferimento a Chiavari il 16 maggio 2004. Ha guidato la diocesi sino al 10 aprile 2021.

"La salma del vescovo Tanasini - si legge in una nota della diocesi di Chiavari - arriverà in Cattedrale giovedì 25 Gennaio. Le sante messe di giovedì (8.30-10.30-18) e venerdì (8.30-10.30) saranno tutte celebrate in suo suffragio. Tutti coloro che desiderano possono concelebrare a una di queste celebrazioni portando con sé il camice. La Cattedrale rimarrà sempre aperta nella giornata di Giovedì. Venerdì la Cattedrale sarà aperta la mattina per poi chiudere dalle ore 12:00 alle 13.30. Seguiranno aggiornamenti relativamente alla Celebrazione dei funerali".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp