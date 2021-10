Tragedia a Sestri Levante, sub muore dopo essere stato travolto da una barca

Tragedia in mare a Sestri Levante verso l'ora di pranzo di oggi, sabato 16 ottobre.

Un uomo, immerso in apnea per pescare, è stato travolto da una barca che stava passando proprio in quel momento. È successo a poche centinaia di metri dal porto della cittadina. A chiamare i soccorsi, secondo le prime informazioni, sarebbe stato proprio il proprietario del mezzo, accortosi di quanto successo.

Purtroppo per il sub non c'è stato niente da fare, ed è morto durante le operazioni di soccorso: il suo corpo senza vita è stato portato dalla Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure sulla banchina portuale sestrese, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.