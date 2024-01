È mancato Stefano Mantero della storica pasticceria di Sampierdarena

Un "maestro di vita fino all'ultimo gesto": così viene ricordato da Stefania Mantero il padre Stefano che aveva inaugurato negli anni '70 la storica pasticceria Mantero in via Cantore a Sampierdarena, diventata un punto di riferimento per tutti gli amanti dei dolci della delegazione.

Stefano Mantero è mancato all'età di 90 anni e la sua morte ha commosso i sampierdarenesi: "Ora vola dalla mamma - ha commentato Stefania su Facebook - e insieme creerete la pasticceria più bella del paradiso. Grazie di tutto, papà".

Un fiume di commenti affettuosi sui social hanno ricordato una persona che ha rappresentato una vera colonna portante per il commercio di via Cantore e non solo: "Ciao mitico Mantero - scrive Sabrina - la tua millefoglie non la dimenticherò mai". "Tuo papà - ha ricordato Nuccia, rivolta alla figlia - ha creato dei capolavori di pasticceria e resterà nei nostri ricordi di feste e compleanni". "Stefano - precisa Alessio - era una grande persona e un gran signore".

Lo scorso marzo Stefania Mantero, seguendo le orme del padre, è entrata a far parte degli "Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana" premiati dal maestro Iginio Massari. Ancora prima, nel 2020, la pasticceria è stata insignita dalla guida Gambero Rosso come uno dei mille bar migliori d'Italia.