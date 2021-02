Addio a Guido Stagnaro, morto per covid il "papà" di Topo Gigio

Nato a Sestri Levante nel 1925, è stato regista, scrittore e autore sia per il teatro sia per la tv

All'età di 96 anni è morto per covid Guido Stagnaro, regista, sceneggiatore, scrittore e autore sia per il teatro sia per la tv ricordato soprattutto per aver creato il celebre Topo Gigio. Nato a a Sestri Levante il 20 gennaio 1925 è scomparso il 18 febbraio, la notizia è stata riportata da Milano Today.

Iniziò la sua carriera in Rai a metà degli anni '50 collaborando con la trasmissione "Duecento al secondo" di Garinei e Giovannini specializzandosi, ben presto, nella regia delle trasmissioni per ragazzi ed è stato coautore e regista della fortunata serie dedicata al personaggio di Topo Gigio, portato al successo insieme a Maria Perego e a Federico Caldura.

Autore di oltre trecento fiabe nel corso della sua carriera si è anche occupato di trasmissioni per adulti e giochi a quiz come "Aria di mezzanotte" con Enzo Tortora e "Test" con Emilio Fede. Ha vinto più volte il premio nazionale di regia televisiva e ha lavorato anche come regista di videoclip musicali. Nel 1974 diresse anche lo sceneggiato "Nel mondo di Alice", prima trasmissione Rai a colori.