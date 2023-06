È morto Silvio Berlusconi, i legami con Genova: dal G8 al caso Ruby

È morto Silvio Berlusconi nella giornata di oggi, lunedì 12 giugno. L'ex presidente del consiglio, leader di Forza Italia e di Mediaset, come spiega MilanoToday, si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì 9 giugno. Aveva 86 anni e per trent'anni è stato protagonista della scena pubblica italiana e, di conseguenza, anche di quella genovese lasciando, al di là dei giudizi, un'impronta indelebile e un'influenza profonda che ha riguardato sia il sistema politico sia la società nel suo insieme.

I messaggi di cordoglio dalla Liguria

Fin dai primi minuti dopo la notizia della sua morte, sono arrivati messaggi di cordoglio anche dalla Liguria.

Tra i primi, il sindaco di Genova Marco Bucci: "Con Silvio Berlusconi se ne va un pezzo di storia italiana. Ha caratterizzato la vita del nostro Paese, sia come imprenditore sia come politico. La sua leadership, le sue doti di uomo d’impresa e le sue qualità alla guida di un movimento politico e al governo del Paese non possono essere messe in discussione. Ricordo la sua discesa in campo in politica nel 1994 e come ha saputo interpretare la voglia di cambiamento del Paese: la stessa che mi ha animato e mi anima alla guida della città di Genova. Ho avuto modo di sentirlo telefonicamente diverse volte, da lui ho avuto sempre supporto: ha sempre espresso grande amore per la nostra città. Credo che il Paese gli debba dire grazie per quanto ha saputo dare all’Italia con le sue aziende e come leader di Governo".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato: "Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere: il Presidente Silvio Berlusconi non è più con noi. È davvero difficile in questo momento ordinare emozioni e trent’anni di ricordi. Il mio abbraccio va alla sua famiglia, ai suoi figli, che hanno diviso un padre con il suo impegno per il Paese. Oggi l’Italia è infinitamente più povera, spaesata. Ma sono certo che da lassù continuerà il suo lavoro. A noi qui continuare lo sforzo di modernizzazione e cambiamento della nostra Repubblica. Un impegno che deve essere eredità e patrimonio comune".

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ricorda così l'ex presidente del Consiglio: "La scomparsa del Presidente Berlusconi rappresenta una perdita incolmabile per il nostro Paese. La sua passione, i suoi ideali di libertà, determinazione e impegno rimarranno per sempre nella memoria di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e in tutte le persone che sono state ispirate dal suo insostituibile carisma. Oggi ci lascia un amico, una persona di infinita umanità, generosità e sensibilità. Che il suo spirito resti un faro di ispirazione per le generazioni future. Sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari".

Raffaella Paita, senatrice ligure di Italia Viva e neo coordinatrice nazionale della formazione politica di Matteo Renzi, ha affidato il suo pensiero ai social: "Oggi l’Italia perde un grande uomo politico, un grande imprenditore. Un uomo che ha cambiato la storia di questo Paese e che lo ha accompagnato nei passaggi più cruciali degli ultimi 30 anni. Alla famiglia, agli amici e a tutta Forza Italia va il mio abbraccio più forte e sincero".

I legami con Genova e la Liguria

Tanti i legami con Genova e la Liguria: a partire dal G8 ospitato nel capoluogo ligure nel 2001, quando Berlusconi era presidente del Consiglio e - oltre ai noti fatti sulla gestione dell'evento che hanno caratterizzato quell'estate - si rese protagonista della polemica per il bucato steso alle finestre di fronte a palazzo Ducale.

Da Genova è passata anche parte dell'inchiesta sul caso Ruby Rubacuori, all'anagrafe Karima El Marough: la ragazza era arrivata nel capoluogo ligure nel 2009, ospite di una comunità dopo diverse fughe dalla famiglia e, da minorenne, si era esibita in un locale del centro prima che la sua storia si intrecciasse con quella del Cavaliere. Alla fine, nell'ambito del processo "Ruby Ter", erano stati tutti assolti, compreso Berlusconi.

I legami con la Liguria non si fermano: a partire dall'elezione di Giovanni Toti, considerato allora suo "delfino", come presidente della Regione Liguria. Toti poi lasciò Forza Italia in polemica, fondò il movimento Cambiamo, e seguirono diverse frecciate tra lui e l'ex premier. Berlusconi poi, a Genova, l'anno scorso, aveva fatto arrivare una sua lettera a sostegno dell'allora candidato sindaco (poi eletto) Marco Bucci.

La famiglia di Berlusconi è inoltre da sempre legata alla nostra regione: il figlio, Pier Silvio, che ha scelto di vivere a Portofino ormai da molti anni, è diventato cittadino onorario del Comune nel 2019 e abitualmente mostra la propria vicinanza alla comunità del Tigullio con diverse donazioni.