Morto il consigliere regionale Sauro Manucci: in aula commozione e fiori per ricordarlo

È mancato improvvisamente il consigliere regionale Sauro Manucci (FdI) nella tarda serata di mercoledì 20 dicembre.

Manucci, 70 anni, si è sentito male appena uscito da un ristorante di Carignano poco prima delle 22, dopo una cena organizzata con consiglieri di centrodestra e giunta per scambiarsi gli auguri di Natale.

Ad accorgersi di quanto stava succedendo e a chiamare aiuto, il capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio e l'assessore alla Sanità e medico Angelo Gratarola che ha prestato i primi soccorsi. Ma il malore è stato purtroppo fatale: la corsa all'ospedale Galliera in codice rosso e poi, poco dopo, il decesso.

La tragedia al termine della seconda delle tre giornate di consiglio regionale dedicate alla manovra finanziaria. Solo poche ore prima, Manucci aveva postato una sua foto in aula sui social: "Oggi seconda giornata di consiglio regionale dedicato al bilancio, fine lavori, prima della giornata conclusiva di domani, le 20".

Questa mattina, all'arrivo in aula dei primi consiglieri regionali per riprendere la seduta, lacrime e abbracci: sullo scranno di Manucci, in sala consiliare, un mazzo di tulipani bianchi portato dall'ex candidato governatore giallorosso, Ferruccio Sansa.

Chi era Sauro Manucci

Nato alla Spezia nel 1953, da studente Manucci era presente sulla scena politica dal '97 in consiglio comunale con Alleanza Nazionale, sempre rieletto, fino all'approdo in consiglio regionale nel gruppo di Fratelli d'Italia.

Appassionato di sport e insegnamento, quando era studente è stato atleta di buon livello nell'atletica leggera, più volte campione assoluto ligure e campione italiano della Marina Militare, dove ha assolto il servizio di leva. Diplomato all'Isef di Firenze ha insegnato educazione fisica in diversi istituti della Liguria. Durante gli anni di insegnamento ha mantenuto la passione per l'atletica leggera, che ha trasmesso a molti dei suoi studenti, i quali hanno spesso ottenuto ottimi risultati a livello nazionale.

Le reazioni: "Solo poche ore fa eravamo insieme"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la giunta già durante la notte hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa: “La morte improvvisa di Sauro ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Solo poche ore fa eravamo insieme e poco dopo è arrivata la drammatica notizia. Perdiamo un collega, un uomo delle istituzioni e della politica, da tanti anni impegnato in Liguria e per i liguri. In questo momento non si possono aggiungere altre parole se non quelle di affetto rivolte alla sua famiglia e a tutte le persone a lui care. A loro va il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze".

"Siamo profondamente addolorati per l'improvvisa scomparsa del consigliere Sauro Manucci. Con la sua dipartita, crediamo di aver perso tutti, senza distinzioni, una personalità politica di primo piano che si è spesa per anni per la Liguria e La Spezia. Il MoVimento 5 Stelle Liguria si stringe ai famigliari, ai colleghi e a quanti lo hanno amato e stimato, manifestando a ciascuno di loro sentimenti di profondo cordoglio" sono le parole di Fabio Tosi e Paolo Ugolini, consiglieri regionali del M5s.

"Ieri mattina alzando lo sguardo - è il commento di Ferruccio Sansa (Lista Sansa) che ha appoggiato un mazzo di tulipani bianchi sullo scranno di Manucci - durante il mio discorso avevo davanti dall'altra parte dell'aula Sauro Manucci. Ascoltava sempre, con rispetto, anche quando dissentiva. Oggi sulla sua scrivania in consiglio regionale c'è la sua scheda per votare. Ci sono gli ordini del giorno che non voterà più. Ci sono dei fiori. Un pensiero, un abbraccio a quelli, e sono tanti, che gli hanno voluto bene. Mancherà a tutti, mancherà quel rispetto che riservava a ognuno di noi. Mancherà l'energica delicatezza, racchiusa in quel corpo grande. Stamattina parlando in aula avremo davanti quel vuoto"